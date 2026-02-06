Magnera: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Magnera ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Magnera die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 792,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 702,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

