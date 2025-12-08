Unilever NV NY Registered Shs Aktie
WKN: 856090 / ISIN: US9047847093
|
08.12.2025 13:25:45
Magnum Ice Cream Announces Admission To Trading On Amsterdam, London And New York
(RTTNews) - The Magnum Ice Cream Company N.V. announced that, on 8 December 2025, its ordinary shares will be admitted to: listing and trading on Euronext Amsterdam; listing on the Equity Shares category of the Official List of the UK Financial Conduct Authority and to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities; and listing and trading on the NYSE.
On admission, the company's issued and outstanding ordinary share capital will be 612,259,739 ordinary shares. The ordinary shares have a nominal value of 3.50 euros each and carry voting rights of one vote per share. As at 8 December 2025, there were 612,259,739 ordinary shares with voting rights.
Unilever PLC announced, on 6 December 2025, that it completed the demerger of its ice cream business, now known as The Magnum Ice Cream Company N.V.
