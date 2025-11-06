Maharashtra Seamless verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maharashtra Seamless hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,35 INR, nach 16,42 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,92 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,59 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at