06.11.2025 06:31:29
Mahindra Mahindra präsentierte Quartalsergebnisse
Mahindra Mahindra stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 32,90 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahindra Mahindra noch ein Gewinn pro Aktie von 28,43 INR in den Büchern gestanden.
Mahindra Mahindra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,85 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 376,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
