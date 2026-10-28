Mi Material Aktie
ISIN: SGXE49931863
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28.10.2026 07:43:07
Mainboard newbie Mi Material opens flat at S$1.80 in early trading
The semiconductor materials manufacturer’s Singapore offer is 1.3 times subscribedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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