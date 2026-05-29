Lanvin Group Holdings Aktie

Lanvin Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3K8 / ISIN: KYG5380J1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.05.2026 17:08:31

Maison Lanvin Appoints Barbara Werschine As CEO

(RTTNews) - Friday, Lanvin Group Holdings Limited (LANV) announced that its couture house in Paris, Maison Lanvin, has appointed Barbara Werschine as Chief Executive Officer.

Most recently, Werschine served as CEO of Eric Bompard, where she successfully modernized the brand and optimized its financial performance.

Upon appointment as the CEO, Werschine will be responsible for steering the brand's global strategy, accelerating its development, and strengthening Lanvin's positioning on the international stage.

LANV is trading at $1.61 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs 1,49 -7,45% Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: Dow auf Rekordfahrt -- ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legt am Freitag zu, während auch der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen