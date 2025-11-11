|
Majestic Auto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Majestic Auto lud am 08.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 73,22 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,59 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Majestic Auto in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 161,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
