MAKRO TALK/Commerzbank: US-Arbeitsmarkt schwächt sich ab

Die Commerzbank-Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner sehen Anzeichen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarkts - nicht in der Zahl der im Berichtsmonat zusätzlich geschaffenen Jobs, sondern in den Daten der beiden Vormonate, die um zusammen um 110.000 nach unten revidiert wurden. "Die Arbeitslosenquote ist weiter auf 4,1 Prozent gestiegen und der Lohnzuwachs ist auf unter 4 Prozent gesunken. Die Fed wird wohl bald nicht mehr den Luxus haben, sich ausschließlich um die Bekämpfung der Inflation zu kümmern", schreiben sie in ihrem Kommentar.

Gemäß einer von der Ökonomin Claudia Sahm aufgestellten Regel drohe eine Rezession, wenn der Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte oder mehr von seinem in den vorherigen zwölf Monaten erreichten Tief steige. "Inzwischen beträgt der Anstieg 0,4 Prozentpunkte, die Rezessionschwelle könnte also bald erreicht werden", kalkulieren die Ökonomen.

July 05, 2024