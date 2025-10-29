Makuake legte Quartalsergebnis vor

Makuake hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 921,1 Millionen JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 31,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Makuake -8,160 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Makuake im vergangenen Geschäftsjahr 4,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Makuake 3,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at