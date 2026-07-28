Man Group H1 Profit, AuM Climb

(RTTNews) - Man Group plc (EMG.L, MNGPY.PK, MNGPF.PK), an alternative investment management firm, reported Tuesday significantly higher profit in the first half of fiscal 2026, with strong revenue growth.

In the first half, profit before tax was $264 million, up from $77 million in the prior-year period.

Earnings per share reached 17.5¢, compared to 4.4¢ in the first half of 2025. Core profit before tax climbed to $297 million from $146 million a year ago. Core earnings per share increased to 19.9¢ from 9.7¢ last year.

Revenue totaled $892 million, higher than $604 million last year. Net revenue rose to $873 million from $599 million a year earlier, and core net revenue reached $853 million, compared to $604 million in the prior period.

Assets under management at the end of the period reached $253.6 billion, up from $193.3 billion at the corresponding prior-year date.

Further, the Board has declared an interim dividend of 5.7¢ per share, same as last year. The record date is August 7, with payment scheduled for September 18.

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