Manchester United-Chefetage diskutiert: Ersetzt Tuchel bald ten Hag? - Aktie in Grün

Ein Treffen der Clubspitzen von Manchester United könnte am Dienstag über die Zukunft von Trainer Erik ten Hag und mögliche Verhandlungen mit Thomas Tuchel entscheiden.

Die Führung des englischen Fußball-Rekordmeisters um Mitbesitzer Jim Ratcliffe werde inmitten der sportlichen Krise über das weitere Vorgehen beraten, berichtete "The Athletic". Für den Fall einer Trennung vom Niederländer ten Hag soll Tuchel Medien zufolge einer der Kandidaten für die Nachfolge sein.

United ist nach dem 0:0 bei Aston Villa nur Tabellen-14. der Premier League. Von sieben Ligaspielen in dieser Saison hat das Team nur zwei gewonnen. Club-Mitbesitzer Ratcliffe verweigerte zuletzt ein klares Bekenntnis zum 54 Jahre alten Niederländer.

Weitere Nachfolge-Kandidaten: Southgate und Potter

Tuchel ist seit seinem Abschied aus München im Sommer ohne Job. Der 51-Jährige genießt in England vor allem durch den Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea 2021 weiter einen guten Ruf.

Als weitere Kandidaten für den United-Posten werden Englands ehemaliger Nationaltrainer Gareth Southgate und der frühere Chelsea-Coach Graham Potter gehandelt. Ten Hags Vertrag in Manchester läuft noch bis Mitte 2026. Er gab sich vor dem angeblichen Spitzentreffen zuversichtlich, im Amt bleiben zu dürfen. "Wir sind uns alle einig. Es ist ein langfristiges Projekt", sagte ten Hag.

Die Manchester United-Aktie notiert am Montag an der NYSE im vorbörslichen Handel zeitweise 1,15 Prozent im Plus bei 16,67 US-Dollar.

MANCHESTER (dpa-AFX)