Mando: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mando lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1017,29 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mando ein EPS von 595,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 311,66 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2 271,05 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1687,59 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2 365,17 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at