Shake Shack Aktie
WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016
|
26.11.2025 07:03:46
Mane Global Sells Out of its $80 Million Shake Shack Position: Is the Growth Stock in Trouble?
Mane Global Capital Management LP fully exited its position in Shake Shack (NYSE:SHAK) during the third quarter, reducing the holding by 570,507 shares for an $80.21 million net change.According to a filing submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on Nov. 14, 2025, Mane Global Capital sold its entire stake in Shake Shack during the third quarter. The transaction involved a reduction of 570,507 shares, with the position’s estimated value change totaling $80.21 million for the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

