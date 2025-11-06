Mangistau Electricity Distributing Network Company JSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mangistau Electricity Distributing Network Company JSC äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1696,97 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 845,43 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 255,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Milliarden KZT generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,96 Milliarden KZT ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at