Manpower Aktie
WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005
|
16.10.2025 13:54:50
ManpowerGroup Guides Q4 EPS In Line With Estimates
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, ManpowerGroup, Inc. (MAN) said it expects earnings for the fourth quarter in a range of $0.78 and $0.88 per share.
On average, eight analysts polled expect the company to report earnings of $0.81 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
Analysen zu Manpower Inc.
