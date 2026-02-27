Maple Leaf Cem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maple Leaf Cem hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 2,98 PKR. Im letzten Jahr hatte Maple Leaf Cem einen Gewinn von 3,57 PKR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,03 Milliarden PKR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,94 Milliarden PKR.

