WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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23.03.2026 01:25:45
Mapletree Logistics Trust to acquire Mumbai warehouse for S$53.6 million
The move expands the trust’s reach in India beyond Pune and Delhi to a new market in MumbaiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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