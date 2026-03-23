WAREHOUSE Aktie

WAREHOUSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000

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23.03.2026 01:25:45

Mapletree Logistics Trust to acquire Mumbai warehouse for S$53.6 million

The move expands the trust’s reach in India beyond Pune and Delhi to a new market in MumbaiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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