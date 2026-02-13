Marathon Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Marathon Bancorp hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Marathon Bancorp 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Marathon Bancorp im vergangenen Quartal 3,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marathon Bancorp 2,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at