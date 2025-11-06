Marathon Petroleum legte Quartalsergebnis vor

Marathon Petroleum hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marathon Petroleum ein EPS von 1,87 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,93 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at