Marche b Aktie
WKN: A0B9KJ / ISIN: US56624R1086
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22.11.2026 08:09:40
Marchex: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Marchex (NASDAQ:MCHX) reported net income of $1.3 million compared with a net loss of $1.3 million in the prior year period. Lower operating expenses drove the return to profitability. Higher revenue per customer will determine whether this financial momentum lasts over a multiyear horizon. Three things management said on the call stand out.
Marchex is shifting from selling basic conversation insights to delivering automated actions that directly boost customer revenue. When sales teams use automated tools to capture missed calls, customers get measurable results and pay higher fees.
Management cut quarterly operating expenses through structural realignment. Lower overhead expands margins and gives the business financial room to fund product development without sacrificing cash flow.
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