Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
|
29.10.2025 22:19:57
Markel Group Inc. Reports Decline In Q3 Income
(RTTNews) - Markel Group Inc. (MKL) reported earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $751.33 million, or $59.25 per share. This compares with $904.95 million, or $66.25 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $3.934 billion from $3.693 billion last year.
Markel Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $751.33 Mln. vs. $904.95 Mln. last year. -EPS: $59.25 vs. $66.25 last year. -Revenue: $3.934 Bln vs. $3.693 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Markel Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Markel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Markel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Markel Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Markel Corp.
|1 587,00
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.