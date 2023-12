MARKT USA/Alles wartet auf die Fed

Der US-Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem wenig veränderten Start erwartet, woran sich im Verlauf des Handels zunächst auch wenig ändern dürfte. Auch am Anleihemarkt dürfte das Geschäft sehr verhalten verlaufen - zumindest bis sich um 20.00 Uhr MEZ die US-Notenbank nach ihren zweitägigen Beratungen zu Wort meldet. Der Termin ist klar das Highlight des Tages und dürfte die Akteure zunächst in den Wartemodus versetzen. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, die spannende Frage ist aber, ob die Aussagen der Notenbanker die weit gelaufene Zinssenkungsspekulation ab März oder Mai unterstützen oder eher torpedieren werden.

Wahrscheinlicher scheint letzteres. Immerhin hatte Notenbankchef Powell zuletzt signalisiert, dass der Zinshöhepunkt überschritten sein könnte, dass es aber zu früh sei, schon über Zinssenkungen zu sprechen. Dazu zeigten die November-Inflationsdaten aus den USA am Vortag zwar die erwartete weitere Beruhigung, allerdings war die Kernrate mit 4,0 Prozent im Jahresvergleich immer noch hoch im Vergleich zur Gesamtinflation mit 3,1 Prozent. Daher würde ein Fed-Signal in Richtung länger erhöht bleibender Zinsen nicht überraschen.

Die zuvor am Nachmittag noch anstehenden US-Erzeugerpreise für November dürften daran eher nichts mehr ändern, es sei denn sie weichen deutlicher von den Erwartungen ab. Im Monatsvergleich werden sie 0,1 Prozent höher erwartet, in der Kernrate 0,2 Prozent.

Take-Two Interactive Software werden vorbörslich 3,5 Prozent höher gesehen. Die Aktie wird in den Nasdaq-100-Index aufgenommen.

XPO werden auf Nasdaq.com gut behauptet gesehen. Das Logistikunternehmen hat angekündigt, Dienstleistungszentren zu übernehmen, die zuvor vom Konkurs gegangenen Unternehmen Yello betrieben wurden.

December 13, 2023 06:12 ET (11:12 GMT)