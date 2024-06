MARKT USA/Arbeitsmarkt entscheidet über Tagestendenz

Im Vorfeld des im Tagesverlauf noch vor Börsenstart angekündigten Arbeiztsmarktberichts für Mai tut sich am Freitag bislang nicht viel an der Wall Street. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Weil der monatliche Arbeitsmarktbericht das Potenzial hat, an den Märkten für stärkere Bewegungen zu sorgen, ist erst nach der Veröffentlichung mit einer Tagestendenz zu rechnen. Der Bericht könnte neben Erkenntnissen über die Verfassung der Konjunktur die Zinsspekulation anfachen - in beide Richtungen.

"Im Großen und Ganzen wird die Botschaft des Mai-Arbeitsmarktberichts wahrscheinlich eine fortgesetzte Normalisierung (beim Stellenaufbau) sein, wobei der Zuwachs bei den Arbeitsplätzen insgesamt langsamer und das Lohnwachstum relativ kühl bleiben wird (...)", blickt Analyst Michael Brown von Pepperstone voraus. Im Großen und Ganzen sei dies die Botschaft der vorherigen Arbeitsmarktberichte gewesen und sollte daher weder für Marktteilnehmer noch für geldpolitische Entscheidungsträger eine Überraschung darstellen.

Sollte es anders kommen, kommt es darauf an, ob die Arbeitsmarktdaten besser oder schlechter als veranschlagt ausfallen. "Dabei gilt einmal mehr, dass schlechte Zahlen positiv für den Aktienmarkt sein können. Denn sollte sich der Arbeitsmarkt abkühlen, könnte das den Weg zu US-Zinssenkungen schneller ebnen", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Umgekehrt könnten starke Daten mit dann nachlassenden Zinssenkungshoffnungen den Aktienmarkt belasten.

