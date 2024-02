MARKT USA/Börsen dürften auf der Stelle treten

An den US-Aktienmarkten zeichnet sich zur Wochenmitte ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Das Zinsthema rückt nach Angaben aus dem Handel in den Hintergrund. Am Anleihemarkt stabilisieren sich die Renditen. Die Anleger hätten sich damit abgefunden, dass die erste Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen werde, heißt es. Das Interesse gelte jetzt vor allem der Berichtssaison. Konjunkturseitig wird nur die Handelsbilanz aus dem Dezember veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legen Ford im vorbörslichen Handel um fast 6 Prozent zu. Der Automobilkonzern hat überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

Amgen (+0,3%) hat zwar mit den Quartalszahlen überzeugt, weniger aber mit dem Ausblick. Als durchwachsen werden die Zahlen von Gilead (-1,9%) bezeichnet.

Snap stürzen um 31 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen hat mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen verfehlt.

February 07, 2024 06:24 ET (11:24 GMT)