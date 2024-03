MARKT USA/Etwas fester - Anleger setzen auf nachlassende Teuerung

An den US-Börsen zeichnet sich an Dienstag eine kleine Gegenbewegung auf die Verluste vom Wochenbeginn ab. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,2 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future rückt um 0,4 Prozent vor. Anleger blickten den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisen für Februar, die am Dienstag veröffentlicht werden, optimistisch entgegen, heißt es aus dem Handel. Es werde mit einer nachlassenden Kernteuerung gerechnet.

In der vergangenen Woche hatte US-Notenbankchairman Jerome Powell gesagt, dass Zinssenkungen nicht mehr weit entfernt seien. Allerdings wolle die Federal Reserve mehr Sicherheit, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückgehe.

Unter den Einzelwerten verteuern sich Oracle vorbörslich um über 13 Prozent. Der Softwarekonzern hat starke Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal vorgelegt und vor allem mit dem Cloud-Geschäft überzeugt. Besonders gut kommt an, dass Oracle von einer "enormen" KI-Nachfrage berichtete.

March 12, 2024 06:28 ET (10:28 GMT)