MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach

Nach den teils kräftigen Gewinnen am Donnerstag zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag an der Wall Street eine weiter freundliche Stimmung ab. Jüngster Treiber ist die am Vortag wieder etwas entfachte Zinssenkungsspekulation, nachdem neue US-Preisdaten etwas Entspannung auf der Inflationsseite zeigten. Für das Zinstreffen der US-Notenbank im April wird am Zinsterminmarkt bereits wieder mit knapp 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung gesetzt.

Konjunkturseitig sind am Freitag kaum Impulse zu erwarten. Veröffentlich wird lediglich der Index der Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan - allerdings bereits in zweiter Lesung. Ökonomen rechnen mit einem Wert von 53,5 nach 53,3 in der ersten Lesung.

Unternehmensseitig stehen FedEx und Nike mit neuen Geschäftszahlen im Blickpunkt. FedEx hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen und hat zudem die Jahresprognose angehoben, allerdings nur das untere Ende. Die Aktie gibt vorbörslich auf Nasdaq.com um 1,4 Prozent nach.

Nike knicken um über 10 Prozent ein. Der Sportartikelriese rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang angesichts des weiter schwach laufenden Geschäfts in China. Dazu sank die Bruttomarge im vergangenen Quartal, weil Zölle die Produktkosten in die Höhe trieben. Das Papier verlor vorbörslich 10 Prozent.

Für Oracle geht es um gut 5 Prozent nach oben, nachdem die TikTok-Mutter Bytedance Vereinbarungen zur Gründung eines neuen US-Joint-Venture formalisiert hat, an dem ein Konsortium neuer Investoren 50 Prozent halten wird, darunter auch Oracle, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home hat im vergangenen Quartal weniger Häuser ausgeliefert und einen niedrigeren Gewinn verzeichnet, Die Aktie verliert 3,3 Prozent. Scholastic büßen gut 1 Prozent ein. Der Schulbuchverlag konnte seinen Gewinn im Berichtsquartal steigern.

December 19, 2025