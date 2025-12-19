Scholastic Aktie

Scholastic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880597 / ISIN: US8070661058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 11:49:42

MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach

Nach den teils kräftigen Gewinnen am Donnerstag zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag an der Wall Street eine weiter freundliche Stimmung ab. Jüngster Treiber ist die am Vortag wieder etwas entfachte Zinssenkungsspekulation, nachdem neue US-Preisdaten etwas Entspannung auf der Inflationsseite zeigten. Für das Zinstreffen der US-Notenbank im April wird am Zinsterminmarkt bereits wieder mit knapp 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung gesetzt.

Konjunkturseitig sind am Freitag kaum Impulse zu erwarten. Veröffentlich wird lediglich der Index der Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan - allerdings bereits in zweiter Lesung. Ökonomen rechnen mit einem Wert von 53,5 nach 53,3 in der ersten Lesung.

Unternehmensseitig stehen FedEx und Nike mit neuen Geschäftszahlen im Blickpunkt. FedEx hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen und hat zudem die Jahresprognose angehoben, allerdings nur das untere Ende. Die Aktie gibt vorbörslich auf Nasdaq.com um 1,4 Prozent nach.

Nike knicken um über 10 Prozent ein. Der Sportartikelriese rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang angesichts des weiter schwach laufenden Geschäfts in China. Dazu sank die Bruttomarge im vergangenen Quartal, weil Zölle die Produktkosten in die Höhe trieben. Das Papier verlor vorbörslich 10 Prozent.

Für Oracle geht es um gut 5 Prozent nach oben, nachdem die TikTok-Mutter Bytedance Vereinbarungen zur Gründung eines neuen US-Joint-Venture formalisiert hat, an dem ein Konsortium neuer Investoren 50 Prozent halten wird, darunter auch Oracle, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home hat im vergangenen Quartal weniger Häuser ausgeliefert und einen niedrigeren Gewinn verzeichnet, Die Aktie verliert 3,3 Prozent. Scholastic büßen gut 1 Prozent ein. Der Schulbuchverlag konnte seinen Gewinn im Berichtsquartal steigern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scholastic Corpmehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.mehr Analysen

19.12.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.12.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FedEx Corp. 245,75 1,72% FedEx Corp.
KB Home 50,50 -4,72% KB Home
Nike Inc. 49,88 -11,59% Nike Inc.
Oracle Corp. 165,56 8,08% Oracle Corp.
Scholastic Corp 24,20 0,83% Scholastic Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen