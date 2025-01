MARKT USA/Wall Street mit positivem Startpotenzial

Nach den knappen Abgaben des Vortages deutet der Aktienterminmarkt am Donnerstag auf leichtes Aufwärtspotenzial hin. Händler stellen sich auf einen etwas festeren Handelsbeginn ein und versuchen dabei, sich einen Reim auf die Geschäftsberichte von Microsoft, Meta Platforms und Tesla zu machen. Microsoft überzeugt Anleger nicht, Meta und Tesla dagegen schon. Während Microsoft vorbörslich 3,8 Prozent einbüßen, klettern Meta und Tesla um 2,7 bzw. 2,4 Prozent.

Die starken Geschäftszahlen von Meta scheinen am Gesamtmarkt die Enttäuschung über Microsoft in den Hintergrund treten zu lassen. Auch der Deepseek-Schreck vom Wochenbeginn scheine weiter an Brisanz zu verlieren, heißt es mit Blick auf Meta. Nvidia fallen allerdings um weitere 1,3 Prozent, Broadcom legen dagegen um 3,9 Prozent zu. Mit Apple und Intel warten bereits die nächsten Technologieschwergewichte mit ihren Zahlenausweisen - allerdings erst nach der Schlussglocke.

Die Fed hatte am Vorabend bewiesen, mit ihrem bestätigten Leitzinsniveau auf Kurs zu bleiben und dem Drängen von US-Präsident Donald Trump nach niedrigeren Zinsen nicht nachzukommen. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank sei ein hohes Gut und schaffe Vertrauen am Finanzmarkt, heißt es. Vor der Startglocke müssen Anleger noch das US-BIP und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten verarbeiten. Von größerer Bedeutung dürften aber am Freitag die Daten zur PCE-Inflation sein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2025 06:14 ET (11:14 GMT)