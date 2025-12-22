Perseverance Corporation LtdShs Aktie
WKN DE: 893934 / ISIN: AU000000PSV9
22.12.2025 22:49:00
Marsrover Perseverance ist auf Rekordkurs
Der Marsrover Perseverance ist seit fünf Jahren auf dem Mars und hat fast soviel Strecke zurückgelegt wie der Rover Opportunity. Dessen Rekord wackelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
