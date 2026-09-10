MedEquities Realty Trust Aktie
WKN DE: A2DJJ7 / ISIN: US58409L3069
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10.09.2026 13:12:39
Marti Authorized To Increase Share Repurchase To $5 Mln
(RTTNews) - Marti Technologies, Inc. (MRT), a Türkiye-based mobility app company, said Thursday its Board has increased the authorization under its share repurchase program to $5 million from $2.5 million and extended the program through April 26, 2027.
About $3.8 million remains available for repurchases under the program as of September 9, 2026.
The company said the increased authorization provides additional flexibility to repurchase its Class A ordinary shares when market conditions and other factors are favorable. The Board maintained the existing $6.00 per-share ceiling for repurchases.
Marti shares were up about 1% in pre-market trading after closing at $2.13 on Wednesday.
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