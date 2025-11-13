Martinrea International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Martinrea International gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,77 Prozent auf 1,19 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Martinrea International 1,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at