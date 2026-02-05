|
Marubeni präsentierte Quartalsergebnisse
Marubeni hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Marubeni hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,40 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Marubeni mit einem Umsatz von insgesamt 12,78 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,50 Prozent gesteigert.
