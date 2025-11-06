Marubeni: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Marubeni veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,76 JPY gegenüber 57,61 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 839,88 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 039,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at