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11.05.2026 06:31:29

Maruwa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maruwa hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 472,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 427,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Maruwa 22,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1472,03 JPY beziffert, während im Vorjahr 1559,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 74,48 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 71,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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