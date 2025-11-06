Mashreqbank PSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mashreqbank PSC hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,16 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mashreqbank PSC ein EPS von 8,83 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 6,61 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,71 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at