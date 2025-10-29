|
29.10.2025 06:31:28
Mason Resources präsentierte Quartalsergebnisse
Mason Resources lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Mason Resources -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at

