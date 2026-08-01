Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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01.08.2026 14:00:05
Massive US tungsten discovery could run into Nasa roadblock
Miner may have found America’s largest deposit of crucial defence metal but space agency is blocking developmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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