Masso Torrence Wealth Management Liquidates $2.7 Million Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) Stake: Is the Stock a Sell?
Masso Torrence Wealth Management Inc. liquidated its entire position in Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), selling 4,979 shares for an estimated $2.71 million, according to an SEC filing for the period ended September 30, 2025, submitted on October 20, 2025.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, Masso Torrence Wealth Management sold all 4,979 shares of Intuitive Surgical during the third quarter. The estimated value of the transaction, based on the average price over the quarter, was $2.71 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
