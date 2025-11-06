MasterBrand: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MasterBrand hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterBrand 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 698,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterBrand 718,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at