Matas A-S legte Quartalsergebnis vor

Matas A-S hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Matas A-S 2,16 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,93 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,17 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at