Match Group Aktie

Match Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1424N / ISIN: US57665R1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 23:41:28

Match Group, Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Match Group, Inc. (MTCH) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $160.74 million, or $0.62 per share. This compares with $136.46 million, or $0.51 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.1% to $914.27 million from $895.48 million last year.

Match Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $160.74 Mln. vs. $136.46 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.51 last year. -Revenue: $914.27 Mln vs. $895.48 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $865 - $875 Mln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Match Group (Tinder)mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Match Group (Tinder)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich tiefer -- ATX und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt gaben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kam es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen