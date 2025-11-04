Match Group Aktie
WKN DE: A1424N / ISIN: US57665R1068
|
04.11.2025 23:41:28
Match Group, Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Match Group, Inc. (MTCH) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $160.74 million, or $0.62 per share. This compares with $136.46 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $914.27 million from $895.48 million last year.
Match Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $160.74 Mln. vs. $136.46 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.51 last year. -Revenue: $914.27 Mln vs. $895.48 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $865 - $875 Mln
