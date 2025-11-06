|
Maten Petroleum JSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Maten Petroleum JSC hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 66,00 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal waren 81,00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 30,82 Milliarden KZT beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,84 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.
