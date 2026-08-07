Materion legte Quartalsergebnis vor

Materion äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,24 Prozent auf 613,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 431,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at