Matson stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matson hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Matson noch ein Gewinn pro Aktie von 5,89 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,51 Prozent auf 880,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Matson 962,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at