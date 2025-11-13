MATSUDA SANGYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MATSUDA SANGYO gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 118,81 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 78,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MATSUDA SANGYO im vergangenen Quartal 141,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MATSUDA SANGYO 110,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at