Mattel legte Quartalsergebnis vor

Mattel hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,77 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,24 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,59 Prozent auf 5,38 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,35 Milliarden USD gelegen.

