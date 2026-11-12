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13.11.2026 00:26:07
Mattr Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Mattr Corp. (MATR.TO), a global materials technology company serving critical infrastructure markets, reported sharply higher third-quarter earnings and record revenue, driven by strong demand across its Connection Technologies and Composite Technologies segments.
Net income from continuing operations rose to C$14.7 million, or C$0.24 per share, from C$3.2 million, or C$0.05 per share, a year earlier. Revenue from continuing operations increased 34.4% to C$423.4 million from C$314.9 million.
Operating income from continuing operations nearly doubled to C$34.5 million from C$17.3 million. Adjusted EBITDA from continuing operations, a non-GAAP measure, surged 101.7% to C$68.6 million from C$34.0 million.
Connection Technologies revenue grew 28.6% to C$236.9 million, while adjusted EBITDA climbed 86.9% to C$36.4 million. Composite Technologies revenue advanced 42.6% to C$186.5 million, with adjusted EBITDA jumping 110% to C$41.6 million.
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