13.11.2025 06:31:28
Maezawa Kyuso Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Maezawa Kyuso Industries lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 8,02 Milliarden JPY gegenüber 7,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
