Maezawa Kyuso Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Maezawa Kyuso Industries lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 8,02 Milliarden JPY gegenüber 7,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at