mBank präsentierte Quartalsergebnisse

mBank ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat mBank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 1,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at