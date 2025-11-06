MBIA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MBIA hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,28 Prozent zurück. Hier wurden 15,0 Millionen USD gegenüber 29,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at