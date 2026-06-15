MBK präsentierte Quartalsergebnisse

MBK gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at